Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 30 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. К началу Великой Отечественной войны Горный Алтай входил в состав Алтайского края в качестве Ойротской автономной области. Население региона к 1940 году составляло около 161 тыс. человек. В Красную армию вступило более 42,2 тыс. жителей.

С июля 1941 года по спецзаданию правительства предприятия местной промышленности шили гимнастерки, шаровары, белье, шапки-ушанки, пилотки, патронташи, телогрейки.

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