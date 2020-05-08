Владивосток, 8 мая, 2020, 07:10 — ИА Регнум. Вячеслав Константинович Игнатенко мечтал рассказать всему миру свои впечатления от первого дня Победы, который он, будучи мальчишкой, встретил во Владивостоке и сохранил в своей памяти на всю жизнь, а также повторить к юбилею Победы одно из поразительных событий того дня. К сожалению, сам Вячеслав Константинович не дожил до 75-летия окончания Великой Отечественной войны, его воспоминаниями с корреспондентом ИА REGNUM поделилась дочь — Инна Степанова.

Из личного архива Инны Степановой Вячеслав Константинович Игнатенко

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Проект ИА REGNUM «Война: регионы 1941−1945 гг» шагает по стране, рассказывает о жизни регионов в годы Великой Отечественной войны, о Героях на фронте и в тылу и набирает множество отзывов читателей. Прочитав статью «Война: Приморский край 1941−1945 гг», в редакцию обратилась Инна Степанова. Она рассказала, что её отец Вячеслав Константинович Игнатенко во время Великой Отечественной войны жил во Владивостоке. Он очень хорошо запомнил первый День Победы и рассказывал ей о нём.

«И была у него мечта, чтобы воспроизвели наиболее акцентное событие того дня в юбилейный год. Он записал своё воспоминание в 2015 году — к 70-летию Победы. Тогда уже был интернет и можно было куда-то обратиться. Но, к сожалению, уже было поздно по времени. Через 2 года папа ушёл из жизни. И вот сейчас уже мама вспомнила про его рассказ», — рассказала Инна Степанова.

Из личного архива Инны Степановой Вячеслав Константинович Игнатенко

Воспоминания Вячеслава Константиновича Игнатенко о первом Дне Победы во Владивостоке:

«День Победы! Давно это было, но в памяти — как будто вчера.

Май 1945 года я встретил первоклассником. Жили мы тогда на улице Бестужева, недалеко от нынешних касс Аэрофлота. Учился я в школе №13. Тогда она считалась «женской», но начальные классы были смешанными. Нас, мальчишек, это несколько удручало — учились в «девчачьей» школе…

Победу ждали со дня на день, и всё-таки она пришла как-то неожиданно, громом среди ясного неба!!! Сейчас трудно представить себе радость тех дней. Более ликующего Владивостока я больше уже никогда не видел. Это было что-то невообразимое: люди обнимались, целовались, смеялись, плакали… Помню стоящий в бухте Фёдорова «Красный вымпел» (тогда он был в боевом строю ТОФ), эскадренные миноносцы у «военного причала», верхушки сопок с закрытыми маскировочными сетями зенитными батареями, тёмные улицы и чёрные силуэты домов — город соблюдал светомаскировку. Помнится и многое другое.

Но навсегда в память врезалось и сохранилось на всю жизнь то, чего я больше никогда не видел и не слышал, что это где-то повторилось…

Наступил тот самый-самый первый День Победы. Веселье дня сменялось весельем вечера. В городе тогда темнело быстро, но на этот раз было всё иначе. Горожане забыли об обязательной светомаскировке — окна нараспашку, из них песни и свет. Уличного освещения тогда не было, но Ленинская сияла — в лучах авиационных прожекторов! Несколько из них в полнакала светили вдоль улицы, отчего огромные тени людей невероятным калейдоскопом прыгали по стенам домов, сопкам и чёрному небу, купол которого разрезали трассы зенитных Эрликонов. На каждой сопке, на каждой высотке стояли зенитные батареи — казалось, тогда стреляло всё, что могло стрелять, пальба была невероятная… Посередине бухты Золотой Рог в парадном строю застыли эскадренные миноносцы, и все ждали чего-то большего. И вот первый залп Победного салюта! Город содрогнулся. Все мы тогда считали, что ударил главный калибр эсминцев. А если мы — семи-, восьмилетние пацаны так считали, значит, так оно и было… Стреляли фейерверком. Было сказочно красиво! Последний залп и на город легла тишина. Погасли прожектора на Ленинской…

И вдруг с ближайших сопок в небо, в перекрестье одной точки над Золотым Рогом ударили ослепительные лучи прожекторов. В одну точку, и в ней… развевалось Знамя Победы! Это было что-то невероятное — послание с небес. Там, наверху, был ветер, и Знамя развернулось всей шириной своего ослепительного красного полотнища к городу. В центре его был барельефный портрет Ленина — Сталина.

На следующий день мы узнали, что с одного из эсминцев был поднят в небо заградительный аэростат на тросе которого и было закреплено знамя. Больше такого я нигде, никогда не видел!!!

Ясно, что с портретами вождей сейчас никто бы не взялся повторить. Но хотя бы наше — красное, советское, что развевалось семьдесят лет тому назад над куполом Рейхстага… Ещё живы свидетели тех событий, люди помнят. Но почему-то нигде, ни разу не слышал упоминания об этом Знамени в небе в мае 1945 года».

Из личного архива Инны Степановой Вячеслав Константинович Игнатенко

Рассказом Вячеслава Константиновича Игнатенко заинтересовалось Географическое общество, сейчас семья и общественники ищут фотоматериалы этого события.

«Отец мечтал, чтобы в один из юбилеев воспроизвели это событие. Но оргвопросы в нашем МО — тяжелое занятие. Поэтому, в память поколений войдёт просто его рассказ-воспоминание», — сказала дочь Вячеслава Константиновича Игнатенко.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавируса все мероприятия в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в онлайн-режиме. Парад Победы на Красной площади перенесли на более позднюю дату. В городах 9 мая пройдут воздушные парады.