Война: Красноярский край 1941–1945 гг. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
Москва, 27 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Почти 500 тысяч красноярцев ушли на фронт за время Великой Отечественной войны. Это каждый пятый житель Красноярского края. Не вернулись домой 168 тысяч человек.
В августе 1942 года в самом северном посёлке края Диксоне произошёл единственный в годы войны морской бой за Уралом.
В Красноярске велось техническое обслуживание американской техники, здесь готовили лётчиков и отправляли самолёты на фронт.
В одном из эвакогоспиталей Красноярска работал Валентин Войно-Ясенецкий (святитель Лука) — священнослужитель и опытный хирург.
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