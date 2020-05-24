Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 25 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. К моменту нападения Германии на СССР население Москвы составляло более 4 млн человек. К началу 1942 года численность сократилась примерно вдвое — часть жителей была эвакуирована в более безопасные регионы, а многие москвичи были призваны в армию и ополчение. Всего на фронт ушли около 900 тысяч жителей столицы.

Битва за Москву с сентября 1941 года по апрель 1942 года завершилась полным крушением плана «Барбаросса».

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