Санкт-Петербург, 7 мая, 2020, 23:37 — ИА Регнум. Петербуржцы поймали жилищников на профанации дезинфекции подъездов, которую власти обещали проводить в связи с пандемией коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM жильцы дома №23 по Дачному проспекту, который обслуживает ГУП РЭП «Строитель», здесь даже «изобрели машину времени».

ИА REGNUM Фото из дома по Дачному проспекту Петербурга

Так, горожане засвидетельствовали, что лестничные клетки третьего подъезда в течение мая ни разу не убирали. Пустовали графы с подписями об уборке, которые необходимо проставлять каждый день, — вплоть до 6 мая. Однако 6 мая подписи внезапно появились, причем с 1 по 8 мая включительно.

«Ну правильно, на майские праздники вирус не страшен, ведь он отдыхает на шашлыках. Таблица выполнения работ не заполнялась (естественно, ведь никого не было). Зато 6 мая, в первый рабочий день появились подписи о выполнении работ за все предыдущие дни. И не только за предыдущие, но и за последующие! Аж до 8 мая. Нужно ли говорить, что ни 6, ни 7 дезинфекции не было. Уважаемая управляющая компания, это что такое вообще?» — обратилась к ГУП «Строитель» местная жительница Софья в социальных сетях. Соответствующая жалоба также была отправлена на портал «Наш Санкт-Петербург».

Женщина добавила, что в течение апреля у нее создавалось «ощущение безопасности» в связи с тем, что в подъезде регулярно пахло хлоркой, на основании чего она делала вывод, что лестничные клетки убирают, как и обещали власти — дезинфицируют перила, лифты, лестницы.

Однако оказалось, что множество местных жителей в соцсетях в течение апреля сообщали управляющей компании, что свидетельствовали эту «обработку», которую впору назвать «окроплением».

Например, подобная ситуация наблюдалась в подъезде дома на проспекте Стачек, 57, в конце апреля.

«Девушка южных кровей побрызгала из бутылки «Колы» с дыркой. И быстро ретировалась. Жаль, на камеру не сняли, — заявила петербурженка Ирина. — Так дезинфекция и проводится, чтобы хлоркой пахло, брызгают. Трындец, конечно… И уборка вообще только из-за обращения сюда провелась (только первого этажа причём). Видимо, очень бедная УК у нас, денег хватает только на дорогие машины у офиса на Краснопутиловской».

Заметим, в начале апреля Жилищный комитет Санкт-Петербурга утвердил временный регламент управляющих компаний и ТСЖ, где требовал усиленной дезинфекции для борьбы с коронавирусом дважды в день.