Балашиха, Московская область, 8 мая, 2020, 12:37 — ИА Регнум. В Подмосковье завершается подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Города украшены баннерами, высажены цветы на клумбах, а многие жители присоединились к общероссийским акциям и украшают окна квартир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окна гимназии украшены к празднику

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поздравление с Днем Победы на щите у дороги

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Журавль летящий в небо

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Красные тюльпаны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер в защитной повязке на лавочке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Три флага

В горокруге Балашиха городские службы высадили на клумбах красные тюльпаны, белые и жёлтые нарциссы. На домах, детских садах и гимназиях развешаны флаги. В окнах школ появились фотографии участников Великой Отечественной войны. Дома украсили бумажными журавлями и голубями — символами Мира и Победы. Украшены магазины, палатки и киоски. Несмотря на ограничительные меры и режим самоизоляции, город полностью готов к празднованиям.