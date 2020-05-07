Ярославль, 7 мая, 2020, 19:07 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы организовали «Бессмертный полк» в электропоезде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского управления ФССП. Ярославские приставы оформили вагоны электропоезда «Ярославль Главный — Александров» фотопортретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны и ветеранов тыла. На самом поезде появились граффити военной тематики — боец Красной Армии, женщина — труженица тыла, Орден Отечественной войны, орден «Победы», медаль «Знамя Победы» и георгиевская ленточка.

Ярославское УФССП Электропоезд «Бессмертного полка»

«Мы чтим и бережно храним память о подвигах наших героев. В этом году, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, судебные приставы предложили новый формат участия в акции «Бессмертный полк». Мы собрали семейные истории и фотографии от коллег-судебных приставов со всей России», — сказал и.о. главного судебного пристава Ярославской области Андрей Абрамов.

Электричка «Бессмертного полка» отправилась с вокзала «Ярославль Главный» в 16 часов, она пребывает на станцию «Александров» во Владимирской области через 3,5 часа.