Иерусалим, 7 мая, 2020, 21:36 — ИА Регнум. Чудеса случаются в жизни, и зачастую это чудеса рукотворные. О добром чуде спасения в Израиле пациента, голова которого была пробита стальным стержнем, сообщает Ynet.

Цитата с сайта Ynet Рентгеновский снимок, больница «Хадасса»

Инцидент, произошедший на стройке, едва не стоил жизни 46-летнему жителю поселка Абу-Гош. Камаль Абдель Рахман осматривал строительство своего нового дома, но не удержался на втором этаже и упал вниз. Арматура, торчащая этажом ниже, пробила его голову насквозь.

В больницу «Хадасса Эйн-Керем» его доставили с куском арматуры, торчащим с двух сторон головы. Врачи сначала не поверили своим глазам, что такое ранение не привело к смерти. Около 10 часов длилась операция, в ходе которой пострадавший был спасен. Рахману повезло, что штырь прошел между двумя важными артериями, которые снабжают кровью мозг, не задев ни одну из них. Теперь пациент выписался после месяца восстановления и благодарит врачей за спасение своей жизни.