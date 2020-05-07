Киров, Калужская область, 7 мая, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Вблизи города Кирова Калужской области высадили 4750 сеянцев сосны на территории 1,7 га в рамках международной акции «Сад Памяти», сообщили 7 мая корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Сеянцы высадили в форме числа 75

Памятник создан в честь земляков, погибших в борьбе с фашизмом. Из семи тысяч кировчан, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, не вернулись домой более пяти тысяч. Кировская земля дала стране девять Героев Советского Союза, троих полных кавалера ордена Славы, множество бойцов награждено орденами и медалями. На территории района в братских могилах захоронены около 10 тысяч защитников Отечества.

В преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне «Сады памяти» из девяти тысяч елей также были высажены в пригороде Калуги. Четыре тысячи сеянцев сосны и дуба высадили в форме числа 75 вблизи города Людиново.