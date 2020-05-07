Кострома, 7 мая, 2020, 18:04 — ИА Регнум. В Костромской области празднование Дня Победы пройдёт в непривычном формате. План праздничных мероприятий, скорректированный с учётом неблагоприятной эпидемиологической обстановки, опубликовал региональный департамент культуры — передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Женщина у Вечного огня в Костроме

Большая часть проектов пройдет в дистанционном формате. Ключевое событие — шествие «Бессмертного полка» по улицам города отменено. Вместо этого костромичам предлагают почтить память родственников — участников событий Великой Отечественной войны в социальных сетях и на сайте патриотической акции.

«Движение «Бессмертный полк» приобретет и второй формат — в 19.00 эфиры теле‑ и радиоканалов прервутся для минуты молчания, по окончании которой ведущие предложат гражданам выйти на балконы или встать у окна, держа в руках традиционные штандарты либо просто фотографии своих родственников и исполнить песню «День Победы», — сообщили организаторы.

В День Победы вместо военного парада в Костроме пройдет «Парад у дома ветерана». Небольшие группы военных с оркестром академии РХБЗи 331 парашютно-десантного полка пройдут во дворах костромских фронтовиков. В целях безопасности ветеранов попросят не выходить из квартир и наблюдать за действом с балконов.

Кроме этого, к 9 мая на «Аллее костромичей — героев Великой Отечественной войны» в областном центре установят 6 новых бюстов. Завершится день акцией «Фонарики Победы». В 21.50 жители региона зажгут свечи и фонари в окнах домов.

Отметим, что по данным на 1 января 2020 года в Костромской области проживает 612 ветеранов Великой Отечественной войны и 4592 труженика тыла.