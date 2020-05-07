Калуга, 7 мая, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Вечный огонь был торжественно зажжён 7 мая в Барятинском районе на территории обновленного мемориального комплекса «Зайцева Гора». Огонь привезли из Калуги с Могилы Неизвестного Солдата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Прообразом фигуры солдата стал старший лейтенант 698 полка 146-ой стрелковой дивизии Филипп Васильевич Клименко.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мемориал реконструировали. Ранее огонь здесь зажигали по особым датам. Теперь к мемориалу провели газ, и огонь будет гореть постоянно. Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Мемориальный комплекс «Зайцева Гора» был создан в 1959 году на месте захоронения воинов 50-й армии. 15 ноября 1959 года здесь был установлен памятник советскому солдату. Прообразом фигуры солдата стал старший лейтенант 698 полка 146-ой стрелковой дивизии Филипп Васильевич Клименко. 9 мая 1972 года был открыт военно-исторический музей «Зайцева Гора». Всего в музее хранится более 4,5 тыс. экспонатов. Населенным пунктам Зайцева Гора и Цветовка было присвоено почетное звание Калужской области «Рубеж воинской доблести».