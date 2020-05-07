Кострома, 7 мая, 2020, 17:46 — ИА Регнум. В Костромской области постепенно внедряют программу выхода из карантина, подготовленную федеральным Роспотребнадзором. Так, с 12 мая при некоторых условиях жителям региона разрешат заниматься спортом на улице и прогуливаться с детьми — передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщил главный санитарный врач области Александр Кокоулин, от жителей потребуется соблюдение социальной дистанции от 2 до 5 метров и ношение масок. Время для выхода на улицу будет ограничено. Решение, в какие временные промежутки организовать пробежки и семейные променады, отталкиваясь от уличного трафика, остаётся за главами муниципалитетов.