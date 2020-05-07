Обнинск, Калужская область, 7 мая, 2020, 18:49 — ИА Регнум. В Обнинске 7 мая, в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, над городом взвилась копия легендарного Знамени Победы — штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, которое было в 1945 году установлено на куполе германского рейхстага в поверженном Берлине. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска Калужской области.

Admobninsk.ru И.о. главы городской администрации Карина Башкатова и председатель обнинского городского Совета ветеранов Николай Капустин установили красное полотнище на метеорологической вышке

И.о. главы городской администрации Карина Башкатова и председатель обнинского городского Совета ветеранов Николай Капустин торжественно установили красное полотнище на самой высокой точке города — метеорологической вышке.

Традиции поднимать Знамя Победы в канун 9 мая в Обнинске уже шесть лет. В прошлые годы в праздничном мероприятии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны Георгий Иванович Абакумов, Владимир Петрович Вареник, Николай Иванович Качурин и Герман Никитич Кошелев.