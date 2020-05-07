Ярославль, 7 мая, 2020, 16:40 — ИА Регнум. В Ярославской области будут введены доплаты медикам, которые участвуют в лечении больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ярославская инфекционная больница

«Дал поручение Правительству области установить региональные доплаты всем медицинским работникам, которые участвуют в лечении пациентов с коронавирусом. В максимально сжатые сроки жду детальной проработки решения и конкретных сумм по стимулирующим выплатам», — сообщил Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе острая нехватка врачей, младшего медицинского и вспомогательного персонала в клиниках, которые принимают больных и инфицированных. Укомплектованность таких больниц составляет около 60%.