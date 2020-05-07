Нальчик, 7 мая, 2020, 16:06 — ИА Регнум. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на высочайшую вершину Европы доставлен вымпел, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, и Знамя Победы. Их доставили на Эльбрус сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщил глава республики Казбек Коков.

Пресс-служба МЧС РФ по КБР Знамя Победы на Эльбрусе

Он рассказал, что передал главе Эльбрусского района Каншаубию Залиханову Знамя Победы и юбилейный вымпел, а уже сегодня, 7 мая спасатели совершили восхождение на Эльбрус и водрузили символы на одну из самых величественных вершин мира. По словам Кокова, восхождение на Эльбрус, который является символом несгибаемой воли к победе, стало данью памяти павшим участникам Великой Отечественной войны и выражением глубочайшего уважения к ныне живущим ветеранам.

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«Отряд из шести спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, невзирая на сильный ветер, туман и снегопад, затруднявшие движение по склону, с честью выполнили возложенную на них задачу и водрузили Знамя Победы на высоту 5642 м»,— сообщили подробности в пресс-службе главы Кабардино-Балкарии.