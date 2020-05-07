Всеволожск, Ленинградская область, 7 мая, 2020, 16:11 — ИА Регнум. В Ленинградской области завершены работы по обновлению покрытия региональной автотрассы А-128, от границ Санкт-Петербурга до Румболовской горы. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства Ленинградской области.

Lenobl.ru Ремонт Дороги Жизни

Эта трасса повторяет сухопутную часть знаменитой блокадной Дороги жизни.

Региональная трасса Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни) является одним из основных путей сообщения между Всеволожским районом Ленинградской области и Санкт-Петербургом. Работы на дороге велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На объекте был использован асфальт с усиленным щебеночным каркасом, уложенный по методу объемного проектирования.

«Это продиктовано постоянно растущей интенсивностью движения автомобилей, которая, в зависимости от сезона, составляет от 20 до 40 тысяч машин и автобусов в сутки», — пояснили в КДХ.

Ремонт дороги продлился меньше месяца: работы велись практически круглосуточно. Это было сделано для того, чтобы минимально ограничивать движение транспорта.

Помимо этого, также были очищены полосы отвода дороги от деревьев и кустарников. Это делается для безопасности автомобилистов и предотвращения застоя воды в основании трассы.