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Завтрак в «цифровой среде» «Интернет вещей как «лекарство“ от экономических последствий коронавируса» 07.05.2020

Таким лозунгом завершился онлайн-завтрак, организованный АНО «Цифровая экономика» и Росконгрессом, 7 мая. Темой видеоконференции стал Интернет вещей (IoT) как «лекарство» от экономических последствий коронавируса.

На завтраке представители компаний, входящих в АНО «Цифровая Экономика», и их партнёры рассказывали о проблемах в развитии IoT, которые возникли в результате пандемии коронавирусной инфекции, и порассуждали о будущем этой технологии.

Если описывать IoT простыми словами, то это сеть, оснащенная встроенными технологиями для взаимодействия физических предметов, то есть вещей, друг с другом или с внешней средой. Предполагается, что IoT способен перестроить экономические и общественные процессы таким образом, чтобы исключить из них участие человека полностью или частично.

Участники конференции надеялись, что режим самоизоляции и последовавший за ним из-за снижения покупательной способности, остановки производства и увеличения безработицы экономический кризис сыграют положительную роль в росте спроса на IoT как «безлюдную» технологию, но вдруг обнаружили, что и без того низкие продажи в этой сфере вовсе остановились.

«Рынок только формируется», — поспешил оправдать неприятные показатели продаж представитель «ЭР-Телеком» Алексей Рокотян.

Действительно, начиная с 2018 года, когда появились первые признаки новорожденной технологии, по настоящее время в России узкополосные сети были развёрнуты всего в пятидесяти двух городах, а их трафик передачи данных сопоставим с объемом данных, получаемым смартфоном среднестатистического жителя страны.

Еще одним сдерживающим развитие фактором является отсутствие стандартизации этой технологии, которая, по мнению Никиты Уткина, представителя ТК194 «Кибер-физические системы», как и нормативно-техническое регулирование в других отраслях экономики, легло ответственностью на бизнес, а не на государство. Поэтому основная задача бизнеса — это формирование отечественной технико-нормативной экосистемы и представление её на международном уровне, причем на этом уровне необходима полная интеграция и адаптация к иностранным стандартам. Зачем тогда мучиться и создавать отечественные стандарты для новой технологии ИВ? Проще взять уже существующие иностранные, использовать их системы безопасности и криптографии и предложить такую технологию, например, заводу из ВПК. Иностранные государства скажут нам за это «большое спасибо!»

Далее Никита Уткин развивает мысль о том, какой должна быть стандартизация, чтобы не мешать технологии IoT развиваться и завоевывать покупателя на рынке, который голосует рублем за эффективность и технологичность: такая стандартизация не должна определять границы, она должна быть клейкой средой для развития технологий.

Пока же технология не ушла дальше мониторинга, контроля и передачи данных. Здесь справедливы слова представителя МТС Михаила Козлова о том, что в идеале информационная система должна не просто передавать данные о проблеме, она должна научиться решать её. Но для этого необходимо правильно ставить задачу и писать алгоритмы исходя из желаемого результата, а специалисты, создающие технологические решения, пока не в состоянии это сделать, так как не обладают специализированными отраслевыми и экономическими знаниями и не хотят работать в кооперации с профильными специалистами, экономистами и учеными.

Александр Смоленский из «Цифры» высказал мнение, что спрос на IoT будет расти, так как промышленности теперь потребуются технологии, предусматривающие дистанцирование, в том числе и «безлюдное» производство. Время, по его мнению, сейчас как никогда подходящее, но вот незадача — из-за экономического кризиса государство заставляет собственников предприятий не лишать людей работы, хотя сейчас те средства, которые выделяются государством для поддержки производственных отраслей, можно было бы эффективно вложить в «безлюдность». Цинизм IT-компаний, несколько лет живущих за счет огромных государственных вливаний в отрасль, по отношению к главному фактору производства — человеку, зашкаливает. Их представители открыто заявляют, что человек экономике нужен только в качестве потребителя, и повторяют этот тезис с пугающим постоянством.

Что представляет собой рынок IoT сегодня? Из примеров, приведенных на видеоконференции, понятно, что IoT — это мониторинг и прогнозы. Фактически то, на чем основана современная экономическая система в РФ и всего капиталистического мира, которая прямо сейчас терпит полное фиаско, рождая голод и безработицу.

И несмотря на печальные экономические прогнозы, участники онлайн-завтрака все равно настаивают на своём — необходимо повсеместно внедрять IoT, особенно в отрасли ЖКХ, где на сегодняшний день задолженность населения за коммунальные услуги, включая электроэнергию, составила 1,3 млрд рублей. IoT, по разумению Андрея Колесникова, представителя Ассоциации Интернета вещей, позволит увеличить собираемость платежей через установку приборов учёта. Понятно, на какую долю общего пирога претендуют разработчики и продавцы IoT — за приборы, произведенные либо из иностранных компонентов, либо полностью за границей, гарантированно заплатит конечный потребитель или государство — достаточно принять соответствующий закон. Но что потом будет собирать государство с конечного потребителя, которому не на что будет приобрести кусок хлеба, так как он будет выброшен из «безлюдного» производства?

Желанным куском денежного пирога для специалистов по IoT является строительство — отрасль, которая не вошла в государственную Концепцию построения узкополосных беспроводных сетей связи Интернета вещей на территории РФ, но которая шагает по городам-миллионникам семимильными шагами.

«Концепция построения узкополосных беспроводных сетей связи Интернета вещей на территории РФ» была принята Министерством цифрового развития РФ в 2019 году. Интернет вещей планируется внедрять в пяти отраслях экономики нашей Родины: ЖКХ, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт и логистика.

В тексте Концепции говорится о данных в цифровой форме как о ключевом факторе производства. Человек в этой системе экономических отношений отброшен на самый задний план.

В игры с бездумной заменой человека новейшей технологией наше общество уже играло — всякое кардинальное изменение производственного уклада сопровождалось социальными потрясениями и сменой власти. У людей было достаточно времени, чтобы освоить уроки истории и понять, что система, исключающая человека как личность, порочна.