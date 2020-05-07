Ярославль, 7 мая, 2020, 14:40 — ИА Регнум. В Ярославской области люди, контактировавшие с инфицированными, не могут дождаться результатов тестов на коронавирус и не понимают, что им делать. Об этом люди сообщают в социальных сетях и обращениях к представителям власти.

Pixabay.com Тест

«Уважаемые органы власти, как же так? Как прислать полицию домой для проверки, это пожалуйста, как принести постановление Роспотребнадзора о нахождении в строгой изоляции, это тоже пожалуйста, штрафы нужны всем, а реально помочь людям можно? Тест не готов уже 17 дней, хрипы в лёгких уже неделю, какое моральное право я имею поехать на компьютерную томографию лёгких? Причём за 3500 и запись на сутки вперёд. У детей 16 дней не готов тест, у сыночка неделю флюс, какое моральное право я имею поехать в платную клинику на удаление зуба и чистку? Сидеть в неизвестности сил нет! Горячие линии руками разводят!» — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Ярославля Ирина Ходырева.

Не могут узнать результаты тестов и сотрудники Переславского санаторного детского дома. Об этом они рассказали в коллективном обращении к депутату Сергею Хабибулину, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат. Сотрудники находятся на карантине из-за положительного теста одного из работников учреждения. И дети, и педагоги не покидают стен детдома.

«У нас заболел коронавирусом сотрудник 24.04. Мы сидим на карантине с детьми со 2.05, нам сделали анализы 03.05 и до сих пор анализы не готовы, говорят, что нет реактивов. А карантин у нас заканчивается 8.05, так как карантин считается от 24.04, как заболел сотрудник. Мы звонили в санэпедимстанцию, нам сказали: сидите и ждите. А чего ждать? Ведь у нас государственные дети, в первую очередь должны думать о них. Мало того, у нас ничего не обрабатывалось, сказали, все своими силами, мы и так делаем все, что в наших силах. Также семьи сотрудников сидят дома и ждут результата, лишены доходов, у кого-то дети сидят одни, т. к. их мама на работе, на карантине. Мы же люди Российской Федерации, в СМИ все пишут как мы готовы к борьбе с вирусом, по телевизору видим, как в Италии идет обработка, как мы, Россия, всем помогаем, а как коснулось нас, а именно детей, ничего нет. В первую очередь должны повернуться лицом к детям. Извините за беспокойство. Надеемся, что вы нам поможете», — написали сотрудники детского дома депутату Сергею Хабибулину.

Обращение люди передали депутату, так как он привозил продукты для изолированных сотрудников — сами они не могут выйти в магазин. Депутат переслал его в департамент здравоохранения Ярославской области. Ответа пока нет.

Сообщения о долгом ожидании поступают и от родственников людей, умерших в больницах с характерными симптомами COVID-19. Результатов тестов на коронавирус родственникам сообщить не могут, называя различные сроки ожидания. Ярославцы не понимают, что им делать в этом случае, ведь на похороны собираются родственники — как контактировавшие с умершим, так и нет.