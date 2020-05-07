Калуга, 7 мая, 2020, 17:02 — ИА Регнум. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в почтовое обращение поступили четыре вида новых почтовых карточек, выпущенных Почтой России в Калужской области, сообщила 7 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления почтовой связи Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. Герои войны — уроженцы Калужской области представлены на почтовых карточках

Почтовые карточки посвящены героям войны, уроженцам Калужской области — Николаю Павловичу Пухову, Александру Ивановичу Смирнову, почётному гражданину Калуги, трижды Герою Советского Союза — Ивану Никитовичу Кожедубу, а также площади Победы в Калуге. Оборотная сторона почтовых карточек представлена исторической справкой.

«К юбилейной дате выпущен штемпель специального гашения. В центральном почтовом отделении Калуги представлены филателистические и памятные выпуски программы к празднику Победы», — сказала Ольга Строк.