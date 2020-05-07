Ярославль, 7 мая, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление об окончании отопительного сезона с 8 мая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Батарея мэрия

Постановление подписано 7 мая. Ранее ярославцы в социальных сетях возмущались горячими батареями, при том что в городе установилась почти летняя погода.

Традиционно отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура составляет не менее 8 градусов в течение 5 дней. Такой порог пройден уже давно.