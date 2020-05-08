7 мая президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации в сфере транспорта и авиации во время пандемии коронавируса. Совещание пройдет по видеосвязи. Как сообщалось ранее, Министерство транспорта предложило список мер для поддержки транспорта, и авиаотрасли в частности. Ожидается, что президент обсудит с чиновниками меры по поддержке транспортной отрасли — снижение налоговой нагрузки, социальных взносов, бюджетную поддержку, льготное кредитование. Напомним, что 6 мая на совещании с членами правительства Путин обсудил этапы ослабления ограничений в стране после 12 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

12:35 07.05.2020 Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов для граждан России до 15 мая, об этом сообщили в ведомстве. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Стамбула (Турция), Тель-Авива (Израиль), Аликанте (Испания), Бангкока (Таиланд), Денпасара (Индонезия), Гоа (Индия), Нью-Йорка (США), Анталии (Турция) и Хошимина (Вьетнам).

12:49 07.05.2020 В столице Тувы Кызыле прекращены все пассажирские перевозки до 11 мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

12:52 07.05.2020 В Пермь с 1 по 5 мая прибыли 15 туристов, которые находились за границей и помощь в возвращении домой получили от властей, сообщает пресс-служба краевой администрации. Трех туристов доставили на автобусе из Уфы (пермяки прилетели из Турции), девять человек — из Казани (прибыли из Берлина) и шесть человек — из Екатеринбурга (вернулись из Таиланда). Всех туристов отправили на двухнедельный карантин.

12:57 07.05.2020 Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами. Соответствующий законопроект разработан Минэкономразвития РФ, Минтрансом и РФ и рядом других ведомств, и уже внесён в правительство РФ.

12:59 07.05.2020 Международное воздушное сообщение может возобновиться в середине лета 2020 года. Об этом заявила официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спиваковав эфире телеканала «Россия 24». По её словам, говорить о точных сроках восстановления сообщения между странами сложно. При оптимистичной оценке ситуации с коронавирусом полёты могут начаться в середине лета.

13:41 07.05.2020 Минтранс России обнародовал разъяснения Роспотребнадзора об обеспечении режима изоляции водителей, выполняющих международные и внутрироссийские грузовые автомобильные перевозки. Полностью с текстом можно ознакомиться по ссылке.

14:32 07.05.2020 В транспортной отрасли России занято 4,5 млн человек, их стабильная работа очень важна для страны, отметил Путин на совещании по транспорту 7 мая. Обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России — важная задача.

14:35 07.05.2020 Сокращение туристических потоков — основная проблема транспортной отрасли. Важно использовать эту паузу для развития внутреннего туризма.

14:37 07.05.2020 Транспортная отрасль продолжает стабильно работать, несмотря на все финансовые сложности, вызванные эпидемией коронавируса. Об этом 7 мая заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным по поддержке транспортной отрасли. «Как и другие ключевые, базовые отрасли, транспорт сейчас проходит трудный этап, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции и вынужденными ограничениями. Мы видим, как сократились объёмы перевозок в грузовом и пассажирском сегменте, падает выручка, накапливаются финансовые проблемы. Многие компании терпят убытки», — заявил Путин. Подробности в материале: Транспорт работает бесперебойно — Путин о ситуации в РФ на фоне эпидемии

14:38 07.05.2020 Надо отдать приоритет перевалке грузов именно в российских портах, отметил Путин. «Наши портовые мощности вполне конкурентоспособны», — отметил президент. «Сейчас есть реальная возможность ускорить это грузовыми потоками в пользу собственных портов».

14:39 07.05.2020 Путин напомнил о поручении создать ОЭЗ на Каспии, что предполагает создание современного транспортного узла. Он попросил участников совещания доложить, что уже сделано по этому поручению.

14:40 07.05.2020 Чтобы повысить конкурентоспособность российских товаров, российские экспортеры должны действовать вместе с транспортными компаниями, уверен Путин. От перевозчиков ожидают предложения новых эффективных логистических моделей.

14:41 07.05.2020 Транспортный комплекс России должен быть поддержан на период эпидемии коронавируса в достаточной мере, чтобы сохранить устойчивость отрасли. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли. «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллективы транспортных предприятий за напряжённый, ответственный труд в этот сложный период эпидемии», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин поблагодарил занятых в транспортной отрасли за бесперебойную работу

14:45 07.05.2020 Транспортный потенциал будет очень востребован по мере выхода экономики на траекторию роста, уверен Путин. «Это неизбежно, когда начнет восстанавливаться спрос на поездки и перевозку грузов. От слаженной работы транспортных, логистических компаний будет во многом зависеть нормализация экономической жизни».

14:45 07.05.2020 Транспортной отрасли России выделять финансовую помощь из резервного фонда правительства. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли. «Как уже мы сделали в отношении других отраслей, мы приняли решение выделить из Резервного фонда правительства более 23 млрд рублей в качестве экстренной оперативной помощи, например, авиационным компаниям. Эти средства должны пойти на оплату труда экипажей, сотрудников, на расчёты по аэропортовым услугам и лизинговым платежам», — заявил Путин. Об этом: Правительство выделит резервные средства для поддержки транспорта — Путин

14:47 07.05.2020 Ситуации в авиаперевозках будет посвящено в ближайшее время отдельное совещание — с целью анализа обстановки на фоне эпидемии коронавируса и определения мер помощи. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли. «Ситуация в сфере воздушных перевозок и в России, и во всём мире особенно сложная. Мы это прекрасно видим и понимаем, потому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности. Вместе, в комплексе», — заявил Путин. Об этом: Путин проведёт отдельное совещание по ситуации в авиаперевозках

14:48 07.05.2020 После спада эпидемии с учетом наработанного опыта будет необходим серьезный анализ и пересмотр санитарно-профилактических мер во всех отраслях, полагает Владимир Путин. Прежде всего, на транспорте. Путин предупредил коллег из федеральных ведомств, что в этом случае нельзя «перегнуть палку» и «задавить бизнес формальными избыточными и порой бессмысленными требованиями». Важно, чтобы требования были соразмерны рискам, заявил президент.

14:52 07.05.2020 «Вклад транспортной отрасли в общий ВВП страны составлял от 5 до 7%. Сейчас спрос на транспортные услуги серьезно снизился», — сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. В первом квартале зафиксировано снижение на 3−4% по пассажирообороту и грузообороту.

14:52 07.05.2020 В то время как правительство окажет помощь транспортным компаниям федерального значения, губернаторы должны обратить более пристальное внимание на ситуацию в транспорте в своих регионах. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли. «Нельзя забывать о том, что в каждом регионе есть компании, которые выполняют задачи, системные для конкретной территории. Главным образом речь идёт об автобусных и речных перевозках, пригородном железнодорожном сообщении», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин обратил внимание на проблемы речного транспорта из-за эпидемии

14:53 07.05.2020 В апреле в сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта составило от 70 до 95%, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих. «Сокращение погрузки на сети РЖД в апреле составило 11%, — добавил министр. — По металлам и нефти — основным доходным грузам РЖД — погрузка упала на 20% к прошлому году».

14:57 07.05.2020 Простаивающие мощности транспортной отрасли необходимо эффективно ориентировать на запросы внутреннего рынка. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли. «Общая, сквозная проблема для пассажирского транспорта — сокращение туристических потоков. Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время. Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин: возникший транспортный резерв поможет развитию внутреннего туризма

14:57 07.05.2020 Перевозка грузов автотранспортом внутри страны за март-апрель упала на 29% к прошлому году. На 14% снизился грузооборот на внутреннем водном транспорте, сообщил Евгений Дитрих.

14:58 07.05.2020 По прогнозам экспертов, второй квартал для транспортной отрасли России будет «очень непростым», сообщил глава Минтранса Дитрих.

15:02 07.05.2020 Пригородные и дальние пассажирские железнодорожные компании, а также судоходные компании внутреннего водного транспорта также включены Минтрансом в перечни наиболее пострадавших отраслей.

15:02 07.05.2020 Конкурентоспособность российских товаров в борьбе за международные рынки сбыта топливно-сырьевой группы и продуктов питания должна быть усилена. Об этом заявил 7 мая президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания по ситуации в сфере транспорта и авиации. Читайте подробнее: Путин потребовал усилить конкурентоспособность российских товаров

15:07 07.05.2020 Снижение загрузки отечественной транспортной сети в настоящее время открывать возможность ускорить манёвр грузовыми потоками в пользу российских портов. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли. «Загрузка отечественной транспортной сети снизилась. В этой связи нужно вернуться к вопросу о приоритетной перевалке отечественных грузов именно в российских морских портах», — заявил Путин. Читайте подробнее: Эпидемия актуализировала вопрос перевалки грузов в портах России — Путин

15:12 07.05.2020 По пригородным пассажирским компаниям лизинговые платежи составят в этом году 3 млрд 240 млн рублей, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. «Поскольку суммы компенсаций, которые федеральный бюджет платит за пригород, в этом году не будут выбраны с учетом снижения объемов перевозок, предлагаем из этих средств перераспределить 3,24 млрд рублей на лизинг пригородным пассажирским компаниям», — предложил министр.

15:13 07.05.2020 В России отмечено значительное падение пассажирских перевозок на всех видах транспорта. Так, в апреле снижение составило 70−95%. Об этом сегодня, 7 мая, в ходе совещания по вопросам развития транспорта заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. Читайте также: В России пассажиропоток на всех видах транспорта упал на 70−95%

15:15 07.05.2020 России необходимо повысить конкурентоспособсность своей продукции из-за возросшей в настоящее время международной конкуренции. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли. «На фоне падения международного спроса обострилась борьба за международные рынки сбыта, товаров топливно-сырьевой группы, продуктов питания, другой продукции. Чтобы преуспеть в этой борьбе, повысить конкурентоспособность наших товаров, наши экспортёры должны действовать вместе с транспортными компаниями», — заявил Путин. Читайте также: «Борьба за рынки сбыта обострилась» — Путин ждёт идеи по развитию экспорта

15:16 07.05.2020 Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и.о. премьер-министра Андреем Белоусовым и министром финансов Антоном Силуановым вопросы развития экономики. Читайте также: Путин обсудил с Мишустиным вопросы развития экономики

15:18 07.05.2020 Бесперебойная работа транспорта в условиях распространения коронавируса является стратегической задачей, заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин: работа транспорта в условиях пандемии — это стратегическая задача

15:23 07.05.2020 На фоне эпидемии коронавируса необходимо поддержать нормальное выполнение инвестиционных программ российской транспортной отрасли. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли. «За последние годы с участием государства запущены масштабные проекты по увеличению пропускной способности железных дорог и подходов к морским портам по развитию автодорожной сети и водных путей. Это модернизация восточного полигона, портов Юга и Северо-Запада, развитие центрального транспортного узла в европейской части страны», — заявил Путин. Читайте также: Путин: долгосрочные заказы для промышленности должны быть сохранены

15:27 07.05.2020 После эпидемии коронавируса потребуется серьёзный анализ санитарно-профилактических мер, однако это не должно стать поводом для избыточного регулирования. Об этом 7 мая заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным по поддержке транспортной отрасли. «Очевидно, что после спада эпидемии, с учётом наработанного опыта, потребуется серьёзный анализ санитарно-профилактических мер во всех отраслях. В том числе, а может быть прежде всего, на транспорте», — заявил Путин. Читайте также: Путин попросил «не перегибать палку» с санитарным контролем после эпидемии

15:28 07.05.2020 Путин: Антон Германович (Силуанов) нас слушает, но мне хотелось бы, чтобы Минфин РФ зафиксировал все предложения от бизнеса, которые сегодня поступают.

15:30 07.05.2020 После спада эпидемии с учётом наработанного опыта будет необходим серьёзный анализ и пересмотр санитарно-профилактических мер не только на транспорте, но и во всех отраслях. Об этом сегодня, 7 мая, в ходе совещания в режиме видеоконференции по ситуации в сфере транспорта заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин призвал «не перегибать палку» с профилактическими мерами

15:38 07.05.2020 Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать шахтёров.

15:44 07.05.2020 На сегодняшний день на удалённый режим работы переведены десятки тысяч работников ОАО «РЖД». Об этом заявил глава компании Олег Белозёров.

15:49 07.05.2020 Силуанов: предложения, которые высказывались главой Минтранса, полностью согласованы. Что касается предложений по расширению перечня пострадавших отраслей — в основном там мелкие и средние предприниматели, они могут воспользоваться теми мерами поддержки, которые уже есть.

15:51 07.05.2020 Путин: мне очень хотелось обсудить в комплексе тему транспортного сектора и в таком составе, чтобы все коллеги услышали от тех людей, которые реально этим бизнесом занимаются, как они оценивают ситуацию и какие способы решения видят. Сегодня прозвучали конкретные предложения, все они будут внимательно изучены.

15:51 07.05.2020 Путин: предлагаю расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии. Да, глава Минфина сказал, что некоторые могут этим воспользоваться, но некоторые — нет. Надо добавить в список внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные сообщения.

15:53 07.05.2020 Путин: важно не потерять инвестиционный горизонт на транспорте, реализовать планы по укреплению инфраструктуры.

15:54 07.05.2020 Путин: есть возможности быстрее работать над перенаправлением грузопотоков на отечественные порты. Способности есть — нужно использовать это по всем видам транспорта.

15:55 07.05.2020 Перечень транспортных отраслей, попавших в список наиболее пострадавших из-за ограничительных мер на фоне эпидемии коронавируса, будет расширен. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли. «Предлагаю расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии», — заявил Путин. Подробности в материале: Перечень наиболее пострадавших отраслей транспорта будет расширен — Путин

15:56 07.05.2020 Путин: правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни. Предлагаю включить в него действия по развитию внутреннего туризма. Предлагаю добавить меры по стимулированию контейнерных перевозок.

15:57 07.05.2020 Путин: прошу руководство администрации президента подготовить перечень соответствующих поручений.

15:57 07.05.2020 Пассажиропоток на железнодорожном транспорте е в Краснодарском крае снизился в пять раз. Власти связывают это с введением ограничительных мер и решением о помещении в обсервацию приезжающих в регион. В регионе также приостановлено междугородное автобусное сообщение. Читайте подробнее: На Кубани пассажиропоток на железной дороге снизился в пять раз

16:00 07.05.2020 Правительство и Центральный банк России должны обеспечить нормативную базу для финансирования инвестиционной программы РЖД. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли. «Масштабную инвестиционную программу с комплексным эффектом для отечественной экономики реализуют «Российские железные дороги». Как мы сегодня услышали, компания планирует выпустить бессрочные облигации для финансирования этих вложений», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин поддержал инициативу РЖД по выпуску бессрочных облигаций

16:37 07.05.2020 Туристический теплоход. Дарья Драй © ИА REGNUM

16:59 07.05.2020 Президент России Владимир Путин предложил включить пригородные железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Путин предложил расширить перечень отраслей, пострадавших от пандемии

18:40 07.05.2020 Поезд на вокзале. Дарья Антонова © ИА REGNUM

07:44 Напомним, совещание, которое президент РФ Владимир Путин провёл 7 мая в режиме видеоконференции, было посвящено вопросам развития транспортной отрасли.