Кострома, 7 мая, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В Костромской области преступность уходит в он-лайн. Количество денежных краж, совершённых дистанционным способом в апреле 2020 года в регионе возросло на 97% — сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. Данные приведены в сравнении с апрелем 2019 года — 427 хищений против 841. Однако, режим обязательной самоизоляции здесь сыграл не первостепенную роль.

Дарья Антонова Банковские карты

«Это общероссийская тенденция, она наметилась еще в прошлом году. С одной стороны, люди сидят дома, у них есть больше времени и возможностей, чтобы проверить информацию. Но вместе с тем, объем покупок, совершаемых дистанционно, увеличился», — объяснили в пресс-службе УМВД по региону.

Правоохранители заявили о снижении уличной, подростковой и рецидивной преступности. По итогам января-апреля 2020 года на 10% снизилось число преступлений, совершённых на улице — с 458 за аналогичный период 2019 года до 411. На треть уменьшилось количество преступлений, совершённых детьми и подростками. В 2020 году костромские дети преступили закон 25 раз. Отметим, что вместе с тем в области на 14% снизилось число зарегистрированных преступлений. В целом, текущую оперативную обстановку правоохранители называют «стабильной» и «контролируемой».