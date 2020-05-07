Таруса, Калужская область, 7 мая, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В Калужской области 38-летняя уроженка Узбекистана обвиняется в крупной краже. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Об этом 7 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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Следствием установлено, что в ноябре 2019 года подозреваемая без оформления трудового договора начала работать в качестве сиделки у инвалида первой группы. Проживая в квартире, сиделка узнала о наличии денег, хранящихся в домашнем сейфе, и местонахождении ключа от сейфа. Однажды вечером, дождавшись, когда мужчина уйдет из комнаты, злоумышленница вытащила из сейфа 6800 евро и 1850 долларов и сбежала с деньгами.

«В настоящее время женщина задержана. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Искрина Лепёхина.