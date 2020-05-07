Ярославль, 7 мая, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В Ярославле в апреле 2020 года выросло количество умерших по сравнению с предыдущими месяцами и аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Морг в Ярославле

Всего в апреле 2020 года в городе скончались 752 человека. Это самый высокий показатель за текущий год. В январе количество умерших составило 721 человек, в феврале 688, в марте 698. Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем смертность в апреле выросла на 7,7%.

Наблюдается рост и по сравнению с апрелем 2019 года, когда скончались 715 человек (рост на 5,1%). О росте количества умерших в областном центре на условиях анонимности корреспонденту ИА REGNUM сообщили и сотрудники ритуальных агентств.

Является ли рост смертности прямым или косвенным следствием эпидемии, или же на это повлияли какие-то другие факторы, неизвестно. По официальным данным в Ярославской области от коронавируса в апреле умерли лишь 5 человек.