Ярославль, 7 мая, 2020, 11:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Ярославской области выздоровели восемь человек, заболевших COVID-19. Об этом 7 мая сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Состояние здоровья больных в Ярославской области

Таким образом число выздоровевших достигло 136 человек (из 935). В больницах находятся 190 человек с подтвержденным диагнозом. Новых умерших, согласно официальной статистике, нет (всего 11).

По приросту новых зараженных на первое место вышел Гаврилов-Ямский район, где выявлено 17 новых случаев. Ярославль с 12 выявленными на втором месте. На третьем — Ростовский район (11).