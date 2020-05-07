Грачевка, Оренбургская область, 7 мая, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В райцентре Грачёвка Оренбургской области утром 7 мая произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека. Легковой автомобиль врезался в многоквартирный двухэтажный дом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Авария в райцентре Грачёвка

По оперативным данным полиции, автомобиль двигался по улице Комсомольская в сторону улицы Большедорожная, водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — жилой дом. Четыре человека госпитализированы.

По данным ГУ МЧС по Оренбуржью в салоне автомобиля в момент аварии находись пять человек, один из них отделался легким испугом. На место происшествия выезжали бойцы пожарно-спасательной части №20, чтобы деблокировать пострадавших.