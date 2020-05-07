Спас-Деменск, Калужская область, 7 мая, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В Калужской области скончался 53-летний житель Спас-Деменского района с подтверждённым диагнозом COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию оперативного штаба.

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«Посмертная экспертиза подтвердила причину — коронавирусная инфекция. Как и при других смертельных случаях от коронавирусной инфекции, мужчина имел ряд хронических заболеваний», — говорится в официальном сообщении.

В регионе это 13-й летальный случай среди пациентов с COVID-19.