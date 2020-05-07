Архангельск, 7 мая, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Самый крупный девелопер Архангельской области заявил, что проблемы, связанные с ограничительными мероприятиями по предотвращению коронавирусной инфекции, пока не влияют на темпы строительства новых жилых комплексов.

Группа «Аквилон»

Подрядные организации группы «Аквилон» ведут работы по графику на всех строительных объектах в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве с соблюдением необходимых профилактических мер. При этом, безусловно выполняются требования 214-го федерального закона «О долевом строительстве…» — средства дольщиков направляются исключительно для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах. Руководство компании лично контролирует весь строительный процесс.

Сегодня наша главная задача не только соблюдение графика строительства жилья, но и ускорение темпов работ, с тем чтобы максимально использовать наиболее благоприятное летнее время, — заявил председатель Совета директоров группы «Аквилон» Александр Фролов, посетивший сегодня ряд стройплощадок компании в Архангельске.

Строительство жилья финансируется в первую очередь, в плановом режиме осуществляются закупки и поставки строительных материалов. Все стройплощадки укомплектованы рабочими и инженерно-техническим персоналом, задействовано необходимое количество строительной техники: сваебойных копров, башенных кранов, других средств механизации. На большинстве объектов строительство идет с опережением графика.

Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

Запас прочности нашего холдинга позволяет продолжать бесперебойную работу на всех строительных объектах и не снижать ее темпов. Мы добросовестно выполняем все обязательства и продолжаем строить дома, чтобы наши дольщики получили ключи от своих квартир точно в срок. Являясь приоритетной для развития экономики, строительная отрасль выполняет особо важную социальную функцию по обеспечению населения жильем и созданию комфортной среды. Поэтому мы рассчитываем, что меры государственной поддержки строительной отрасли, которые уже приняты, будут реализованы в полном объеме, — отметил Александр Фролов.

Одной из эффективных мер поддержки уже стало снижение ставки по ипотечным кредитам. В результате оперативных переговоров со всеми банками-партерами все строящиеся объекты холдинга «Аквилон Инвест» аккредитованы по программе «Ипотека с господдержкой» и приобрести квартиры в них можно с использованием максимально низкой ставки по ипотеке в 6%.

Также Комиссиейпо повышению устойчивости российской экономики под председательством первого вице-премьера, и.о. председателя правительства РФ Андрея Белоусова холдинг «Аквилон Инвест» включен в федеральный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ России.