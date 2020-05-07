«Аквилон»: На большинстве стройплощадок работы идут с опережением графика
Архангельск, 7 мая, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Самый крупный девелопер Архангельской области заявил, что проблемы, связанные с ограничительными мероприятиями по предотвращению коронавирусной инфекции, пока не влияют на темпы строительства новых жилых комплексов.
Подрядные организации группы «Аквилон» ведут работы по графику на всех строительных объектах в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве с соблюдением необходимых профилактических мер. При этом, безусловно выполняются требования 214-го федерального закона «О долевом строительстве…» — средства дольщиков направляются исключительно для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах. Руководство компании лично контролирует весь строительный процесс.
Строительство жилья финансируется в первую очередь, в плановом режиме осуществляются закупки и поставки строительных материалов. Все стройплощадки укомплектованы рабочими и инженерно-техническим персоналом, задействовано необходимое количество строительной техники: сваебойных копров, башенных кранов, других средств механизации. На большинстве объектов строительство идет с опережением графика.
Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
Одной из эффективных мер поддержки уже стало снижение ставки по ипотечным кредитам. В результате оперативных переговоров со всеми банками-партерами все строящиеся объекты холдинга «Аквилон Инвест» аккредитованы по программе «Ипотека с господдержкой» и приобрести квартиры в них можно с использованием максимально низкой ставки по ипотеке в 6%.
Также Комиссиейпо повышению устойчивости российской экономики под председательством первого вице-премьера, и.о. председателя правительства РФ Андрея Белоусова холдинг «Аквилон Инвест» включен в федеральный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ России.