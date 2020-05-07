Санкт-Петербург, 7 мая, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник затушил газированным напитком Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом 7 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».

Дарья Драй ИА REGNUM Вечный огонь на Марсовом поле

Акт вандализма был совершен ранним утром в среду, 6 мая. Около 04:00 мск к Вечному огню на Марсовом поле подошел человек, после чего залил факел газировкой и закидал бутылками памятник.

«В течение 10 минут бригада газовой службы прибыла на место происшествия и провела внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений памятника не выявлено, горение оперативно восстановлено», — отметили в «ПетербургГазе».

Напомним, 4 декабря 2019 малолетний вандал закидал снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Из-за его выходки огонь не горел на протяжении трёх часов, пока в «ПетербургГаз» не обратились прохожие. Позже школьник был задержан и поставлен на учет в полиции.