Ярославль, 7 мая, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Двое суток и три часа понадобилось утке, чтобы долететь из земли Гессен в Германии до Ярославской области. Об этом сообщил портал Hessenschau. de со ссылкой на ученых Гисенского университета.

Утка

В рамках исследовательского проекта ученые надели на несколько диких уток радиопеленгаторы. Поведение одной из особей удивило сотрудников университета. Зимовавшая в Гессене утка в начале мая 2020 года улетела в Россию — на одно из озер Ярославской области, в 300 километрах от Москвы.

Утка преодолела расстояние в 2250 километров. Рекордная скорость над Балтийским морем составила 125 километров в час.

Ученые полагают, что утка находилась в Гессене на зимовке, а в Ярославскую область улетела для размножения. Почему птица выбрала именно этот маршрут, специалисты понять пока не могут.