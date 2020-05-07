Чебоксары, 7 мая, 2020, 10:04 — ИА Регнум. В столице Чувашии продолжается акция «Реликвии войны», которая завершится 9 мая. В ней принимают участие школьники, рассказывая о семейных реликвиях, связанных с участниками Великой Отечественной войны. Лучшие работы войдут в одноимённый фотоальбом, а победители посетят музей Победы Москве, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Cap.ru В Чебоксарах реализуется арт-проект «Искусство Победы»: на баннерах размещаются копии произведений из фонда Чувашского государственного художественного музея, посвящённые Великой Отечественной войне

В День Победы в городе подведут итоги акции «Реликвии войны», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта школьники в социальных сетях (по хэштегам #РеликвииВойны, #ЧебоксарыПомнят, #ПамятьСердца, #АсраТыт). размещают документы или видеоролики с информацией о семейных реликвиях. Дети публикуют фотографии, фронтовые письма, награды, пилотки, фляжки и другие предметы, связанные с участником Великой Отечественной войны, сопровождая их рассказом о семейных реликвиях. Также школьники готовят видеоролики.

По данным администрации Чебоксар на 6 мая, в акции приняли участие более 300 ребят.

Лучшие работы будут использованы для издания фотоальбома «Реликвии войны. История Великой Победы». А авторы-победители, помимо ценных подарков, поедут на ознакомительную экскурсию в Москву, где побывают в музее Победы и других культурных объектах. Поездка состоится после снятия ограничительных мер и стабилизации эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, из Чувашии на фронт были призваны более 208 тыс. жителей, или пятая часть населения республики. Каждый второй (106 тыс. человек) не вернулся домой. По данным властей на 27 апреля 2020 года, в Чувашии проживают 10,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в том числе 434 фронтовика.