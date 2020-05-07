Кострома, 7 мая, 2020, 10:02 — ИА Регнум. Костромские власти ответили на вопрос горожан об отмене оплаты услуг за ЖКХ на период обязательной самоизоляции — передает корреспондент ИА REGNUM. По мнению замглавы администрации города Костромы, курирующего сферу городского хозяйства Марка Красильщика, это приведет к банкротству компаний, росту неплатежей, перебоям в снабжении людей благами цивилизации.

«Услуги по ЖКХ — это не только услуги сами по себе, но и целая совокупность работ по их изготовлению, выпуску и выработке. Всё это имеет свою стоимость, включая зарплату работникам. Система ЖКХ — это система жизнеобеспечения, она не прерывала свою деятельность ни на день, и все эти расходы у компаний были. Прежде всего, это (отмена оплаты — прим. ИА REGNUM) повлияет на бесперебойность и безопасность услуг. Если будут перерывы по теплоснабжению, электроснабжению, горячему водоснабжению, это просто небезопасно. В конечном итоге пострадавшими будут простые люди, подавляющая масса костромичей живёт в обычных многоквартирных домах», — отметил чиновник.

С началом «антикоронавирусных» мер большинство предприятий в регионе приостановили работу. Горожане, экономически пострадавшие от пандемии требуют от чиновников «прощения» коммунальных платежей. Костромская область уже сталкивалась с подобной проблемой в 1990-х годах. Схожее решение по словам Красильщика спровоцировало банкротство многих предприятий, отчасти по этой причине пострадала коммунальная инфраструктура региона.

«У страны был этот опыт в конце 90-х годов, и к нему не надо возвращаться. Тогда это привело к потере качества, банкротствам, недогревам. Невыполнение финансовых планов своих компаний при недоборе выручки в первую очередь ведет к отсутствию плановых, капитальных и аварийных ремонтов. А ситуация в комплексе такова, что даже малейший сбой повлечет отклонения по качеству и слабую подготовку к отопительному сезону. Сегодня у нас зима кончилась — завтра она опять начнётся», — подытожил Красильщик.

Напомним, что с 6 января 2020 года по 1 января 2021 года правительство России запретило начисление штрафов, неустоек и пени за неоплату услуг ЖКХ. Мера поддержки касается граждан и управляющих компаний.