Костромская администрация: от отмены платежей ЖКУ пострадают сами жители
Кострома, 7 мая, 2020, 10:02 — ИА Регнум. Костромские власти ответили на вопрос горожан об отмене оплаты услуг за ЖКХ на период обязательной самоизоляции — передает корреспондент ИА REGNUM. По мнению замглавы администрации города Костромы, курирующего сферу городского хозяйства Марка Красильщика, это приведет к банкротству компаний, росту неплатежей, перебоям в снабжении людей благами цивилизации.
С началом «антикоронавирусных» мер большинство предприятий в регионе приостановили работу. Горожане, экономически пострадавшие от пандемии требуют от чиновников «прощения» коммунальных платежей. Костромская область уже сталкивалась с подобной проблемой в 1990-х годах. Схожее решение по словам Красильщика спровоцировало банкротство многих предприятий, отчасти по этой причине пострадала коммунальная инфраструктура региона.
Напомним, что с 6 января 2020 года по 1 января 2021 года правительство России запретило начисление штрафов, неустоек и пени за неоплату услуг ЖКХ. Мера поддержки касается граждан и управляющих компаний.