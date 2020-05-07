Кострома, 7 мая, 2020, 09:51 — ИА Регнум. В Костромской области выявили ещё 18 заражённых SARS-CoV2. Об этом 7 апреля сообщает оперативный штаб по региону. Общее количество инфицированных достигло 311.

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Новые случаи инфекции подтверждены в Пыщуге, Костроме, Буйском районе, Шарье, Нерехтском районе, Мантурово и Галиче.

По информации властей, новый коронавирус распространяется между родственниками и знакомыми жителей региона, вернувшихся из поездок.

В больницах области находится 51 пациент, 43 человек пребывают в среднетяжёлом состоянии, состояние еще 7 врачи называют тяжёлым.