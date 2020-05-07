Томск, 7 мая, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Деятельность волонтёров приобретает особое значение в период пандемии коронавируса. По мнению томского предпринимателя, члена клуба «Эльбрус», победителя конкурса «Лидеры России» (2018 год) Владимира Самокиша, волонтёрские проекты созданы для того, чтобы укрепить связь между людьми.

Владимир Самокиш Томские волонтёры

Владимир Самокиш #СпасибоВрачам

«Я принял участие в параде волонтёрских проектов 30 апреля 2020 года. Я увидел, чем сильны наши волонтёрские организации. Получил удовольствие, наблюдая, как волонтёры шьют маски, запускают различные флешмобы, участвуют в благотворительных проектах», — подчеркнул Владимир Самокиш в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Благотворительностью он занимается уже более десяти лет.

Владимир Самокиш #СпасибоВрачам

«Коронавирус — опасный и быстрый. Ему нужно противопоставить что-то ещё более мощное, запустить свой «вирус» солидарности и доброты. И наш «вирус» намного сильнее. При этом главное — не просто купить и привезти продукты. Важен и не размер помощи. Главное — запустить цепную реакцию добрых дел», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Узнав о работе волонтёрского штаба, он сразу к ней присоединился:

«Штабу тоже помогаю — поить и кормить волонтёрскую молодежь очень важно! Сегодня волонтёрим каждую неделю — готовим и развозим врачам наборы для чаепития. Охватили 15 медучреждений, где работает более 3000 медиков. Проект родился во время флешмоба #спасибоврачам — было очевидно, что к добрым словам нужно добавить ещё что-то материальное. Упор делаем на медработников скорой помощи и медучреждений, заточенных на коронавирус. И мы абсолютно уверены, что наш волонтёрский «вирус» сильнее!»