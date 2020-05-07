Майкоп, 7 мая, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял участие в совещании по вопросам реализации мер поддержки в экономической и социальной сферах, а также постепенного выхода из режима ограничений, которое 6 мая в режиме видеоконференции провёл президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Адыгея. Президент РФ в ходе совещания отметил, что, с учётом развития ситуации, в стране поэтапно вводились меры поддержки населения и бизнеса.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

«Среди приоритетных решений отмечу прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой помощи; повышение пособия для тех, кто после 1 марта столкнулся с временной потерей работы; государственные субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют занятость, сохраняют свои коллективы; отсрочки по налоговым, кредитным, арендным платежам. Кроме того, дополнительные меры поддержки были приняты в ходе серии совещаний по ситуации в базовых отраслях национальной экономики», — сказал Владимир Путин.

По итогам совещания глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в регионе предприняты шаги по возобновлению работы предприятий в приоритетных отраслях экономики и сельского хозяйства, однако отметил, что расширение числа работающих предприятий возможно только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, принимаемых стандартов работы.

«Безусловно, развитие экономики региона — одно из важных направлений работы, однако при этом нельзя допустить ухудшения эпидситуации. Наши действия должны быть поэтапными и чётко выверенными. По поручению президента России Владимира Путина будет разработан план мероприятий по постепенному запуску экономики с учётом данных приоритетов после 11 мая», — сказал глава РА.

В Адыгее для поддержки населения в период пандемии, по поручению Мурата Кумпилова, 10 тыс. 866 семей, относящихся к малоимущим, получили единовременные выплаты в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Также по инициативе главы республики малоимущим гражданам, инвалидам и пожилым людям на сегодняшний день роздано свыше 37,6 тыс. продуктовых наборов.

Также в Адыгее реализуются все федеральные меры господдержки бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также комплекс региональных мер, в числе которых: снижение налоговых ставок на текущий год; микрозаймы под 1% годовых, реструктуризация по предоставленным кредитам на шесть месяцев; отсрочка либо освобождение от арендной платы; льготы по транспортному налогу и налогу на имущество; нулевая ставка при применении упрощенной и патентной системы налогообложения для предпринимателей, зарегистрированных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и работающих в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.