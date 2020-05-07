Тула, 7 мая, 2020, 09:08 — ИА Регнум. Поручения по итогам видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин 6 мая, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

На совещании у президента обсуждалась реализация мер, введенных правительством для поддержания семей с детьми, медработников, а также экономики в период пандемии. Также обсуждался вопрос поэтапного вывода регионов из режима самоизоляции. Владимир Путин дал поручение главам регионов за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая.

После совещания с президентом губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание со своими заместителями, министрами и представителями силовых структур региона. На совещании отмечалось, что в настоящее время в регионе реализуется весь комплекс мер поддержки экономики и социальной сферы. Дополнительные выплаты медики, работающие с пациентами с положительными тестами на коронавирус, начали получать со дня первого выявленного случая заражения. Также организованы выплаты и семьи с детьми до трёх лет. Более 14,5 тыс. таких семей уже получили по пять тысяч рублей. Организована простая и понятная система подачи заявлений на эту выплату. С июня начнутся выплаты на детей от трёх до семи лет, на нее могут рассчитывать около семи тысяч семей. Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова доложила главе региона, как организована работа по подготовке к выплате данной меры поддержки.

Как отмечалось на совещании, с 1 марта в Тульской области более полутора тысяч человек потеряли работу, им назначен максимальный размер пособия, выплаты уже начались.

«Сейчас нам важно поддержать граждан, потерявших работу. При этом в дальнейшем должны быть отработаны варианты их трудоустройства, а при необходимости нужно организовать переобучение», — сказал Алексей Дюмин.

Министр финансов Александр Климов сообщил, что в Тульской области в два раза снизился налог на прибыль, налог на доходы физических лиц остался на уровне прошлого года, уровень собираемости налогов составляет на данный момент 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Алексей Дюмин поручил экономическому блоку подготовить предложения по корректировке и дополнению мер поддержки в регионе с учетом востребованности механизмов и изменения экономической ситуации и конъюнктуры в различных отраслях. Также губернатор поручил правительству региона с учетом рекомендаций Роспотребнадзора завершить разработку регионального плана выхода на системную работу экономики региона.

«Важно учитывать динамику в каждом конкретном муниципалитете. Должен быть предусмотрен дифференцированный подход к снятию ограничений», — отметил Алексей Дюмин.