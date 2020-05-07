Южно-Сахалинск, 7 мая, 2020, 09:16 — ИА Регнум. Крупный разлив нефти, произошедший предположительно с декабря 2019 по января 2020 года, не могут ликвидировать на севере Сахалина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественной организации «Экологическая вахта Сахалина».

Экологическая вахта Сахалина Река Хугузка загрязнена разливом нефтепродуктов.

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«Зимой в Охинском районе на береговом трубопроводе ООО «Сахалинморнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») произошёл крупный разлив нефти. Точная дата разлива неизвестна, но уже в январе нефтяники приступили к ликвидации. В результате утечки, которую обнаружили далеко не сразу, под снегом скопилось значительное количество нефти. Стекая вниз по склону, она поступала в речку Хугузка. Речка впадает в морской залив Пильтун. Об этом разливе местные жители рассказали нашим экологам только в конце апреля. В начале мая охинские волонтёры «Эковахты Сахалина» обследовали место происшествия и выяснили, что разлив нефти до сих пор не ликвидирован. Они сообщают нам, что нефтяники занимаются ликвидацией неэффективно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Лисицын также сообщил, что на берегах и на поверхности воды реки наблюдаются пятна и сгустки нефти. Это означает, что загрязнение реки и залива продолжается.

В ООО «РН — Сахалинморнефтегаз» экологам сообщили, что никакой утечки не было, а произошёл разлив так называемой «подтоварной воды», в которой частично присутствовала нефть. Нефтяники утверждают, что предприняли все меры для предотвращения загрязнения реки и залива.

Однако экологи с заявлениями нефтяников не согласны и готовят ряд обращений в природоохранные и надзорные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, побережье моря у берегов сахалинского портового Холмска усыпано трупами птиц — буревестников. Экологи подозревают, что виноваты в гибели птиц портовики и моряки.