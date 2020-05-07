Иркутск, 7 мая, 2020, 08:46 — ИА Регнум. В связи с карантинными мероприятиями, вызванными мировой эпидемией коронавируса, акцию «Бессмертный полк» власти Иркутской области решили провести в телеформате. Как сообщает сегодня, 7 мая, официальный сайт региона, фотографии участников войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой вклад в Победу, будут транслироваться в течение всего дня пятиминутными блоками в эфире областного телеканала.

Правительство Иркутской области «Бессмертный полк» в Иркутске

Уже собрано уже более трех тысяч фотографий. Также гражданам предлагается в День Победы выставить снимки участников войны в окнах своих домов в знак памяти. Для тех, у кого нет распечатанных фотографий в большом формате, помощь окажут волонтеры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, больше половины из 200 000 жителей Приангарья, ушедших на фронт, не вернулись с полей сражений.