Чита, 7 мая, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов лично подписал и направил поздравительные открытки к 75-летию Победы всем 263 ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам, узникам фашистских концлагерей, проживающим на территории региона. Как поясняет пресс-служба забайкальского губернатора, в основу открыток легли рисунки юных забайкальцев — воспитанников центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

Правительство Забайкальского края Открытка к 9 мая

Правительство Забайкальского края Поздравительная открытка к 9 мая

«Спасибо Вам и Вашим фронтовым товарищам за спасение нашего народа от фашизма. Спасибо за несгибаемую волю, терпение, ратное мастерство, за тяжелый труд и стойкость в преодолении лишений», — говорится в тексте поздравления.

Поздравления к 9 мая также адресованы президенту Владимиру Путину, членам правительства РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья. Самую работоспособную, молодую и здоровую часть населения — 175 тысяч своих сынов и дочерей — Забайкалье отправило на фронт. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.