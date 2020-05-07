«Постой, а карантин?»: «Сатирикон» запустил новый художественный проект
Москва, 7 мая, 2020, 06:58 — ИА Регнум. Театр «Сатирикон» подвёл промежуточные итоги нового художественного проекта на самоизоляции — «Московские окна». Его артисты исполняют поэтические произведения, записав видео дома. Как сообщает официальный сайт театра, худрук «Сатирикона» Константин Райкин ограничил творческую инициативу лишь одним параметром — эти личные высказывания актеров должны быть хорошо подготовлены, «вчитаны» и представлены в ясной художественной форме. Сам Константин Райкин таким онлайн способом представил отрывок из повести А. С. Пушкина «Египетские ночи».
«Это незавершенная повесть Пушкина, сразу после его смерти опубликованная в журнале «Современник». Пожалуй, единственная проза Пушкина, которая содержит большие поэтические отрывки. Время написания чаще относят к пребыванию поэта в Михайловском осенью 1835 года. Представленный стихотворный отрывок из второй главы развивает давно занимавшую Пушкина тему взаимоотношений поэта и толпы», — поясняют в «Сатириконе».
Заслуженный артист России Денис Суханов, открывая проект, исполнил стихотворение А. С. Пушкина «Румяный критик мой, насмешник толстопузый…».
Поэт написал его в октябре 1830 года в Болдине. «Индейская зараза» в тексте — это холера. На обратном пути из Арзрума в Тифлис Пушкин из-за начавшейся эпидемии провел три дня в июле 1829 года «у ворот угрюмого Кавказа» в карантине. А саму полемику с воображаемым критиком отчасти рассматривают как ответ Пушкина Булгарину, незадолго до этого опубликовавшему в «Северной пчеле» уничижающую оценку седьмой главы «Евгения Онегина», назвав главу «совершенным падением» и позубоскалившим над пушкинской «томной музой»», напомнили артисты «Сатирикона».
Артист Антон Егоров исполнил «Осенний крик ястреба» Иосифа Бродского.
«Это стихотворение 1975 года считается одним из самых известных и загадочных у Бродского. Ясный сюжет коррелирует со знаменитой историей об Икаре. Распространена точка зрения, что это текст — о поэте, что птица символизирует его alter egо. И этот «романтический герой» — высоко взлетевший одиночка, поэт-интеллектуал, пронзивший мироздание, погибший и осыпавший, осветливший его россыпью своего таланта, изумительным словесным кружевом», — поясняют авторы проекта«Московские окна».
Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель в России был нерабочим.