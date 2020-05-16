Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 17 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Тувинская Народная Республика встретила начало Великой Отечественной войны в качестве независимого государства. Тува стала первым официальным союзником Советского Союза, объявив войну Германии 22 июня.

Всего в рядах Красной армии служили около 8 тыс. жителей республики. 67 бойцов и командиров награждены орденами и медалями СССР, около 20 из них стали кавалерами ордена Славы, два тувинца удостоены звания Героя Советского Союза.

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