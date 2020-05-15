Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 16 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Находясь в тылу в годы Великой Отечественной войны, Пермская область стала одним из мест, где нашли приют беженцы и эвакуированные из оккупированных регионов. Сюда было эвакуировано более 350 тыс. человек из Белоруссии, с Украины, из Прибалтики, западных областей России, Ленинграда и Москвы.

В годы Великой Отечественной войны с территории Пермской области на фронт было призвано 500 тыс. человек. Погибли и пропали без вести 200 тыс. представителей Пермской области.

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