Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 15 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Свердловская область в годы Великой Отечественной войны стала одним из «опорных» тыловых регионов. С 1941 по 1945 годы 376 тысяч свердловчан ушли на фронт. Из них каждый третий не вернулся домой.

Сейчас под охраной государства в Свердловской области находятся 33 братские могилы и 20 одиночных захоронений бойцов Красной Армии.

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