Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 14 мая, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Из Чувашии на фронт были призваны более 208 тыс. жителей, или пятая часть населения республики. Каждый второй не вернулся домой.

По данным на конец апреля 2020 года, в Чувашии проживают чуть больше 10 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в том числе 434 фронтовика, 50 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 32 жителя блокадного Ленинграда.

Читайте также: Война: Чувашия 1941−1945 гг