Минск, 6 мая, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Съёмочная группа Первого канала российского телевидения лишена аккредитации МИД Белоруссии. Об этом в вечернем новостном выпуске 6 мая сообщил канал «Беларусь-1» государственного телевидения Белоруссии.

Цитата белорусского гостелеканала «Беларусь-1»

Белорусский гостелеканал продемонстрировал телесюжет, в котором был подробно разобран репортаж российских журналистов из Белоруссии. Неудовольствие чиновников постсоветской республики вызвало изложение фактов, касающихся ситуации с распространением коронавируса в Белоруссии.

Пропагандисты из «Белтелерадиокомпании» — государственного медийного холдинга, в который входит и «Беларусь-1», охарактеризовали репортаж российского Первого канала как «самые грязные приёмы вне журналистской этики и порядочности как таковой».

Не стесняясь в выражениях, пропагандисты попытались представить работу российских журналистов как распространение многочисленных «фейков». В конце сюжета «Беларусь-1» было заявлено, что съёмочная группа Первого канала российского телевидения лишена аккредитации МИД Белоруссии.

В белорусском министерстве подтвердили факт лишения аккредитации журналиста российского Первого канала Алексея Кручинина с 6 мая. Основания такого решения МИД Белоруссии не сообщает. По состоянию на 22:30 министерский сайт не содержит даже упоминания об этом инциденте — не первом в длительной истории удушения свободы слова в Белоруссии и ограничения работы российских журналистов в другой части Союзного государства.

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