Пандемия показала, что многие губернаторы не справляются с обязанностями
Москва, 6 мая, 2020, 19:44 — ИА Регнум. Борьба с распространением COVID-19 породила множество вопросов к системе управления. Одним из ключевых из них был вопрос о распределении полномочий между федеральной и региональной властью, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Николай Евдокимов.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 мая, президент России Владимир Путин провел совещания с правительством РФ, посвященное вопросам поддержки экономики и граждан. В числе прочего, президент вновь отмечал, что ситуация с распространением коронавируса в каждом регионе строго индивидуальная. И решение о необходимости продления ограничительных мер, или их постепенного смягчения должны принимать местные власти, полностью ориентируясь на сложившуюся в регионе ситуацию.
«Жизнь гораздо сложнее любых схем. И, тем не менее, важно иметь обоснованный, выверенный с учётом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны», — подчеркнул президент.