Москва, 6 мая, 2020, 19:44 — ИА Регнум. Борьба с распространением COVID-19 породила множество вопросов к системе управления. Одним из ключевых из них был вопрос о распределении полномочий между федеральной и региональной властью, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Николай Евдокимов.

Российская Федерация

Николай Евдокимов Те полномочия, которыми президент наделил губернаторов с момента начала пандемии, свидетельствовали о расширении влияния глав регионов. Однако борьба с эпидемией показала, что многие губернаторы не справляются с возложенными на них обязанностями. Одна из причин в том, что в условиях выстроенной вертикали власти, которая конструировалась в течении многих лет, такие качества руководителя как инициативность и самостоятельность в принятии решений не поощрялись, что привело к боязни принимать серьёзные решения на уровне региональных элит. Сложность в том, что эпидемиологическая обстановка в регионах неодинаковая, и выработать единые для всех правила проблематично. Поэтому стремление многих губернаторов копировать меры соседей оказываются не эффективными. Сегодняшнее выступление президента и озвученные Роспотребнадзором этапы снятия карантинных мер с одной стороны говорят о возврате к прежней централизованной модели управления, с другой — о том, что федеральный центр доволен далеко не всеми региональными лидерами.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 мая, президент России Владимир Путин провел совещания с правительством РФ, посвященное вопросам поддержки экономики и граждан. В числе прочего, президент вновь отмечал, что ситуация с распространением коронавируса в каждом регионе строго индивидуальная. И решение о необходимости продления ограничительных мер, или их постепенного смягчения должны принимать местные власти, полностью ориентируясь на сложившуюся в регионе ситуацию.

«Жизнь гораздо сложнее любых схем. И, тем не менее, важно иметь обоснованный, выверенный с учётом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны», — подчеркнул президент.