Курган, 6 мая, 2020, 19:14 — ИА Регнум. В Курганской области из-за пандемии коронавируса полностью перекрыли пять автомобильных дорог общего пользования регионального значения, ведущих в соседние Свердловскую, Челябинскую и Тюменские области. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции в своём паблике социальной сети «ВКонтакте».

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Закрыты дороги Параткуль — Беляковка — граница Свердловской области; Шатрово — Антрак — граница Свердловской области; Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области; Сафакулево — Сарт-Абдрашево — Преображенка — Большое Султаново — граница Челябинской области; Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области.

«Перекрытие проезжих частей организовано путём выставления на проезжей части дорожных водоналивных блоков с организацией ступенчатого снижения скорости движения до 20 км/ч путем установки дорожных знаков 3.24 «Ограничение скорости», 3.1 «Въезд запрещён», — говорится в сообщении.