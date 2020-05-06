Тамбов, 6 мая, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Два тамбовских проекта получили федеральную поддержку в рамках национального проекта «Культура» на общую сумму 4,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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Подведены итоги конкурса на предоставление грантов некоммерческим организациям в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Два проекта Тамбовской области стали победителями конкурса. Это «Шедевры Моршанского музея» и проект «Говорим и пишем по-русски».

Проект Тамбовского библиотечного общества» «Говорим и пишем по-русски: популяризация и продвижение русского языка и культуры чтения» получит 1,8 млн рублей. Проект направлен на решение немаловажной проблемы — падения грамотности и интереса к чтению.

Работа будет проходить по трем основным направлениям: создание сети культурных центров на базе библиотек области с целью пропаганды и повышения интереса к родному языку; организация рабочих групп молодежи с акцентом на новые форматы работы (панельные дискуссии, либмобы, форсайт-сессии и др.); проекция результатов работы в креативную среду литературных фестивалей.

В проекте примут участие 20 муниципалитетов Тамбовской области. Организаторы отмечают, что, учитывая большое социальное и культурное значение реализации проекта, широкую аудиторию и большой медиаохват, часть мероприятий может принять межрегиональный характер.

В проект будет интегрирована эффективная цифровая веб-инфраструктура русского языка — виртуальная справочная служба «Русский язык». Это позволит обеспечить дистанционную форму информационно-образовательного взаимодействия пользователей и филологов по принципу «вопрос — ответ». Диспетчерами службы станут профессиональные филологи, творчески объясняющие как базовые разделы русской орфографии, пунктуации, так и правила, которым не уделяется или уделяется недостаточно внимания в школьной программе. Также будет создан путеводитель по справочным сайтам.

Вторым победителем стал проект некоммерческой организации «Центр поддержки туризма «Моя провинция» под названием «Шедевры Моршанского музея». Он получил грант в 2,5 млн рублей. На эти средства планируется отреставрировать серию музейных предметов и провести выставку музейных шедевров в Моршанском историко-художественном музее имени П. П. Иванова, который откроется после ремонта в сентябре 2020 года. Ведущей частью обновленной экспозиции должны стать шедевры музея из моршанских дворянских собраний князей Долгоруковых, графов Бенкендорфов, купеческих усадеб и храмов Моршанского уезда, каждый из которых имеет увлекательную историю своего бытования.

Открытие экспозиции позволит реализовывать различные туристические проекты — событийные и культурные, будет способствовать, созданию условий развития комфортной социально-ориентированной среды для проживания населения провинции, а также решит проблему обеспечения доступа к культурным ценностям для населения окраин Тамбовской, Рязанской и Пензенской областей.

Главная задача проекта — реставрация и оформление музейных шедевров, как выставлявшихся раннее, так и хранившихся в фондах музея для экспонирования, подготовки первых в истории музея альбома (в том числе с текстом на английском языке) и сувенирной продукции, рекламы на информационных порталах.