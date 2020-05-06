Кремёнки, Калужская область, 6 мая, 2020, 20:07 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша 6 мая посетил город Кремёнки. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в сражениях Великой Отечественной войны, это место носит почетное звание «Рубеж воинской доблести», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На территории комплекса военно-исторический музея «Кремёнки» открылась новая экспозиция

На подступах к Москве здесь сражались воины 49-й Армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Григорьевича Захаркина. В память о тех, кто погиб на Кремёнковском рубеже, на холме у шоссе Серпухов-Балабаново сооружен мемориальный комплекс. Глава области посетил расположенный на территории комплекса военно-исторический музея «Кремёнки», где познакомился с новой экспозицией, созданной к 75-летию Победы. На основе архивных материалов изготовлена объемная инсталляция «Командный пункт 49-й армии». Создан ландшафтный макет «Линия обороны д. Троицкое — село Кременки». В экспозиции выставлены ростовые манекены в обмундировании родов войск Красной Армии и гитлеровской армии, принимавших участие в ожесточенных боях. Значительно увеличен объем подлинных предметов из фондов музея. По просьбе ветеранов 49-й Армии и родственников погибших бойцов в музее открыт Мемориальный зал. На световых панелях размещены более 300 фотографий воинов. На телевизионных экранах демонстрируются видеоролики, содержащие фамилии 3,5 тыс. погибших и хронику боёв.

На территории мемориала славы «Кремёнки» Владислав Шапша возложил цветы к Вечному огню, установленному на месте захоронения советских воинов. В деревне Стрелковка глава области побывал в доме-музее маршала Победы Г. К. Жукова, а районном центре врио губернатора области возложил цветы к памятнику легендарному полководцу, установленному у Государственного музея Г. К. Жукова.