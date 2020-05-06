Тамбов, 6 мая, 2020, 18:20 — ИА Регнум. В Тамбовской области благодаря нацпроекту «Демография» в 2020 году планируется построить 30 спортивных объектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Строительство спортивных объектов в Тамбовской области не приостановлено

Как отметили в управлении по физической культуре и спорту региона, режим самоизоляции не приостановил работу по возведению новых спортивных объектов. И в 2020 году на Тамбовщине начнется строительство более 30 таких сооружений в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография».

"Ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске, беговых дорожек на центральном стадионе в Знаменке. Мы приступим к реконструкции футбольного поля и беговых дорожек в Мичуринске, появятся пять площадок для сдачи нормативов ГТО в районных центрах. Кроме того, готовится проектно-сметная документация для проведения конкурсных процедур по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Рассказово. Идет подготовительная работа к началу строительства бассейна в городе Котовске», — подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.

Самым крупным объектом, который готовится к сдаче в августе этого года, является ФОК в Мичуринске. Общая его стоимость строительства — около 96 млн рублей. На данный момент выполнена половина запланированных работ. Завершена установка металлоконструкций, рабочие ведут монтаж стеновых панелей. После чего приступят к монтажу кровли.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в марте этого года проинспектировал строительную площадку ФОКа.

«Он должен быть современным, удачно вписываться в окружающее пространство. Все запланированные работы должны быть выполнены не просто в намеченные сроки, а, может быть, и с опережением графика, чтобы у мичуринцев в новом сезоне была возможность заниматься спортом на новом объекте», — отметил губернатор.

В новом спорткомплексе будет оборудован универсальный спортзал площадью 42×24 метра для игры в волейбол и баскетбол, занятий танцами. Также в ФОКе будет тренажерный зал, зал борьбы, раздевалки, душевые комнаты и медпункт.

В результате реконструкция стадиона «Олимп» в Мичуринске в этом году обновят беговые дорожки и футбольное поле, трибуны и подтрибунные помещения. Здесь появятся дополнительные трибуны, что позволит увеличить вместительность стадиона почти в два раза. Как уточняют в управлении по физической культуре и спорту области, сейчас он рассчитан на 420 человек.

Преображается и центральный стадион в Знаменке. В рамках первого этапа реконструкции здесь выполнили асфальтирование беговых дорожек. Далее на готовое основание будет установлено рулонное легкоатлетическое покрытие. Стоимость двух видов работ составит более 6,3 млн рублей. Опробовать качество беговых дорожек спортсмены смогут уже летом.